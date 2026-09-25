Рашисты чаще всего атакуют на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб
В течение 24 сентября Силы обороны провели 236 боевых столкновений с российскими оккупантами.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес один ракетный и 80 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 296 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8359 дронов-камикадзе и осуществили 2648 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
В Сумской области артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Уланово, Гавриловская Слобода, Корчаковка, Писаревка, Иволжанское, Яструбщина, Коренок, Малая Корчаковка и Сопич. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Лужки, Марьино и Эсмань.
Поражение противника
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили шесть вражеских штурмов в направлениях Малой Слободки, Белой Березы, Коренька, Ровного и Кондратовки.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили девять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Избицкого, Рыбалчино, Лимана, Малой Волчьей и Терновой.
На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Подолов, Ковшаровки и Новоосиново.
Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты пять раз атаковали в районах Дибровы, Дробышево и Лимана, а также в направлениях Надии и Шейковки.
На Славянском направлении противник совершил три штурмовых действия в районе Кривой Луки и в направлении Пискуновки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.
На Константиновском направлении зафиксировано 22 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Новоселовки, Ильиновки, Осиково, Торского, Николайполя и Новопавловки.
Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 29 атак. Враг проявлял активность в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также осуществлял штурмы в направлениях Кучерова Яра, Софиевки, Родинского, Дорожного, Нового Донбасса, Светлого, Доброполья и Васильевки.
На Александровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.
На Гуляйпольском направлении оккупанты девять раз наносили удары. Враг пытался продвинуться в направлениях Воздвижевки, Ровного и Чаривного.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах Новоандреевки и Степногорска.
На Приднепровском направлении оккупанты совершили один безуспешный штурм в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
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