Силы обороны поразили РЛС "Каста" и П-18, а также место запуска БПЛА РФ, - Генштаб
23 сентября и в ночь на 24 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов армии РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских подразделений. Поражение таких объектов является одним из приоритетных направлений боевой деятельности Сил обороны Украины.
Также в районах Чехограда (ранее Новогродковка) и Якимовки Запорожской области были поражены радиолокационные станции 35Н6 "Каста" и П-18 соответственно.
Кроме того, в районе Великой Белозерки Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов оккупантов.
"Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", - отмечают в Генштабе.
Что известно о пораженных объектах?
35Н6 "Каста" - российская мобильная РЛС кругового обзора для обнаружения воздушных целей, в частности на предельно малых высотах, и передачи данных в системы ПВО.
П-18 — передвижная радиолокационная станция дальнего обнаружения метрового диапазона, разработанная еще в советские времена. Предназначена для обнаружения воздушных целей, определения их координат (азимут, дальность) и передачи данных пользователям; находится на вооружении армии РФ в качестве средства раннего предупреждения ПВО.
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