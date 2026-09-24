Сили оборони уразили РЛС "Каста" і П-18 та місце запуску БпЛА РФ, - Генштаб
23 вересня та в ніч на 24 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів армії РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських підрозділів. Ураження таких об'єктів є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України.
Також, у районах Чехограда (раніше Новогродківка) та Якимівки Запорізької області уражено радіолокаційні станції 35Н6"Каста" та П-18 відповідно.
Крім того, у районі Великої Білозерки Запорізької області уражено склад паливно-мастильних матеріалів окупантів.
"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - наголошують у Генштабі.
Що відомо про уражені об'єкти?
35Н6 "Каста" - російська мобільна РЛС кругового огляду для виявлення повітряних цілей, зокрема на гранично малих висотах, і передачі даних на системи ППО.
П-18 - рухома радіолокаційна станція дальнього виявлення метрового діапазону, розроблена ще за радянських часів. Призначена для виявлення повітряних цілей, визначення їхніх координат (азимут, дальність) та передачі даних користувачам; перебуває на озброєнні армії РФ як засіб раннього попередження ППО.
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