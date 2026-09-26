Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 527 280 (+1 710 за добу) осіб, 12 376 танків, 50 371 артсистема, 25 435 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 527 280 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 527 280 (+1 710) осіб (поранено та ліквідовано)
- танків – 12 376 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 25 435 (+20) од.
- артилерійських систем – 50 371 (+96) од.
- РСЗВ – 2 160 (+3) од.
- засоби ППО – 1 673 (+4) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 748 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 534 020 (+1 445) од.
- крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 153 728 (+576) од.
- спеціальна техніка - 4 749 (+8) од.
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726! одиниць знищеної техніки та 1710!!! чумардосів за день.
НРК та броня файно, ППО, спецтехніка, арта та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 527 000 це більше ніж все населення Белгородської області.