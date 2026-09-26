Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 527 280 (+1 710 за добу) осіб, 12 376 танків, 50 371 артсистема, 25 435 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 527 280 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 527 280 (+1 710) осіб (поранено та ліквідовано)

танків – 12 376 (+7) од.

бойових броньованих машин – 25 435 (+20) од.

артилерійських систем – 50 371 (+96) од.

РСЗВ – 2 160 (+3) од.

засоби ППО – 1 673 (+4) од.

літаків – 443 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 748 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 534 020 (+1 445) од.

крилаті ракети – 5 118 (+0) од.

кораблі / катери – 35 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 153 728 (+576) од.

спеціальна техніка - 4 749 (+8) од.

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