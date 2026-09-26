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Оккупанты продвинулись в районе Калеников на Донетчине, — DeepState

Российские оккупационные войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Калеников (Краматорский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.

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Обновленная карта

Оккупанты продвинулись в районе Калеников

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Донецкая область (13261) боевые действия (6732) Краматорский район (1529) Каленики (12) DeepState (610)
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