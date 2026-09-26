2 834 0
Війська РФ просунулися біля Калеників на Донеччині, - DeepState. МАПА
Російські окупаційні війська мають просування в Краматорському районі Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Просування ворога
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Калеників (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Оновлена мапа
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль