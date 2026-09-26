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Війська РФ просунулися біля Калеників на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські окупаційні війська мають просування в Краматорському районі Донецької області.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Калеників (Краматорський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

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Оновлена мапа

Окупанти просунулися біля Калеників

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Донецька область (11900) бойові дії (6488) Краматорський район (1543) Каленики (12) DeepState (613)
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