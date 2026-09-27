Трамп заявил, что США и Куба могут договориться без военного вмешательства

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Гавана смогут договориться, и вмешательство американских войск не понадобится.

Об этом пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Трампа по Кубе

"Я бы сказал, что Куба и мы заключим соглашение. Я не думаю, что нам понадобятся военные", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Как отмечает Reuters, администрация Трампа открыто заявляла, что ее целью является смена правительства Кубы. В начале этого года США ввели нефтяную блокаду, которая усилила давление на страну. Куба сталкивается с нехваткой топлива и перебоями с электроснабжением. Ситуацию осложняет еще и устаревшая инфраструктура.

Трамп заявил, что США хотят помочь Кубе. Он также сказал, что Вашингтон стремится "открыть Кубу" для американцев.

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН во вторник Трамп охарактеризовал Кубу как государство, пережившее крах, и выразил убеждение, что в эту островную страну "придет свобода". В знак протеста во время его речи кубинская делегация покинула зал.

Ответ Гаваны на трибуне ООН

Позже глава МИД Кубы Бруно Родригес во время своего выступления в ООН подчеркнул, что его страна готова к переговорам с США, однако отказался напрямую комментировать заявления американского президента.

"Мы открыты для коммерческих и деловых отношений с американскими компаниями, так же как и с любой другой страной", — сказал Родригес, при этом решительно осудив торговое эмбарго США против Кубы.

США сохраняют экономическое эмбарго против Кубы уже более 60 лет. В последнее время администрация Трампа дополнительно усиливает давление на Гавану. Это происходит на фоне январской военной операции США, в результате которой был отстранен от власти диктатор Венесуэлы Николас Мадуро.

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