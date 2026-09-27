Нашему государству крайне необходимо открыть экспорт оружия, - генеральный директор "Украинской бронетехники" Бельбас

Украинский оборонно-промышленный комплекс достиг уровня, когда большая часть оружия и военной техники для фронта закупается внутри страны. Однако без привлечения частных иностранных инвестиций и новейших технологий дальнейшее развитие отечественного военного сектора окажется под угрозой. Для этого государство должно изменить подход к экспорту.

Об этом заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас во время конференции "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия", организованной Radio NV и Национальной ассоциацией предприятий оборонной промышленности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Иностранный бизнес боится выходить на рынок Украины

Оценивая текущие возможности рынка, Владислав Бельбас отметил как положительный факт создание в Украине замкнутых циклов производства различных типов вооружения. По его словам, государство сегодня закупает внутри страны львиную долю военной техники.

В то же время руководитель предприятия подчеркнул: внутренних ресурсов государства недостаточно для масштабного технологического прорыва, поэтому возобновление экспорта следует рассматривать не как способ пополнения бюджета за счет налогов, а как главный ключ к иностранным инновациям.

Руководитель "Украинской бронетехники" сообщил, что в ходе серии последних встреч с зарубежными партнерами инвесторы прямо заявляли об опасениях относительно закрытости украинского рынка.

Отдельно Владислав Бельбас акцентировал внимание на внутренних рисках, которые создают сами правительственные структуры из-за постоянной смены правил и экспериментов в системе закупок. Зацикленность госорганов исключительно на снижении стоимости лотов может нанести ущерб бойцам на передовой, которым нужна в первую очередь качественная, а не самая дешевая техника.

"Нельзя постоянно "переворачивать" систему. Нам нужно развиваться постепенно, налаживать процессы и обеспечить стабильность правил игры, чтобы не сломать производство, которое только начало работать", — заявил руководитель предприятия.

Главным же препятствием для непосредственного выхода отечественных разработчиков на внешние рынки остается финансовая нагрузка со стороны государства.

"Согласно действующей нормативной базе у нас действует 20-процентный сбор. Ни один иностранный покупатель не готов приобретать украинскую бронемашину или дрон с такой большой надбавкой. Как только эти 20% отменят — тогда мы и сможем полноценно экспортировать свою продукцию", — подытожил Владислав Бельбас.

Кроме того, он подчеркнул необходимость разработки прозрачных и понятных правил в сфере государственных закупок оружия. По его мнению, государство должно четко зафиксировать сам регламент проведения конкурсов, чтобы производители могли заранее планировать свою работу.

"Процедура тендерных закупок вооружения и механизм ее работы должны быть четко определены: как именно она проводится, каким образом объявляется и сколько раундов предусматривает", — подытожил Бельбас.

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