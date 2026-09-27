Нашій державі критично необхідно відкривати експорт зброї, - гендиректор "Української бронетехніки" Бельбас

Український оборонно-промисловий комплекс вийшов на рівень, коли більшість зброї та військової техніки для фронту закуповується всередині країни. Проте без залучення приватних іноземних інвестицій та новітніх технологій подальший розвиток вітчизняного мілітарі-сектору опиниться під загрозою. Для цього держава має змінити парадигму сприйняття експорту.

Про це заявив генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас під час конференції "Оборона 2027. Армія, технології, індустрія", організованої Radio NV та Національною асоціацією підприємств оборонної промисловості України, інформує Цензор.НЕТ.

Іноземний бізнес боїться заходити в Україну

Оцінюючи поточні спроможності ринку, Владислав Бельбас зазначив як позитивний факт створення в Україні замкнутих циклів виробництва різних типів озброєння. За його словами, держава сьогодні закуповує всередині країни левову частку військової техніки.

Водночас керівник підприємства наголосив: внутрішніх ресурсів держави недостатньо для масштабного технологічного прориву, тому відновлення експорту слід розглядати не як спосіб наповнення бюджету податками, а як головний ключ до іноземних інновацій.

Керівник "Української бронетехніки" повідомив, що під час серії останніх зустрічей із закордонними партнерами, інвестори прямо заявляли про побоювання щодо закриті концепції українського ринку.

Окремо Владислав Бельбас акцентував на внутрішніх ризиках, які створюють самі урядові структури через постійну зміну правил та експерименти в системі закупівель. Зацикленість держорганів суто на зниженні вартості лотів може завдати шкоди бійцям на передовій, яким потрібна першочергово якісна, а не найдешевша техніка.

"Не можна постійно "перевертати" систему. Нам треба розвиватися поступово, налаштовувати процеси та забезпечити стабільність правил гри, щоб не зламати виробництво, яке тільки почало працювати", - заявив очільник підприємства.

Головним же стопором для безпосереднього виходу вітчизняних розробників на зовнішні ринки залишається фінансове обтяження з боку держави.

"За чинною нормативною базою у нас діє 20-відсотковий збір. Жоден іноземний покупець не готовий купувати українську бронемашину чи дрон із такою великою надбавкою. Як тільки ці 20% скасують - тоді ми й зможемо повноцінно експортувати свою продукцію", - підсумував Владислав Бельбас.

Крім того, він наголосив на необхідності розробки прозорих і зрозумілих правил у сфері державних закупівель зброї. На його переконання, держава має чітко зафіксувати сам регламент проведення конкурсів, аби виробники могли завчасно планувати свою роботу.

"Процедура тендерної закупівлі озброєння та механізм її роботи мають бути чітко визначені: як саме вона проводиться, у який спосіб оголошується та скільки раундів передбачає", - підсумував Бельбас.

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