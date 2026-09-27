Зеленский: Если бы РФ готовилась к деэскалации, этой волны "шахедного" террора не было бы

Всего со вчерашнего дня россияне запустили по Украине 277 ударных дронов различных типов, нанеся ущерб детским садам, школам, жилому сектору, складским помещениям и другим гражданским объектам.

Об этом в соцсетях заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Только за сегодня и только в одном Киеве российские реактивные дроны "поразили" два детских сада и две школы, обычный жилой дом, СТО, несколько складских помещений и объектов связи. Абсолютно везде в мире такой выбор целей был бы назван одним словом – терроризм. Ни одной военной цели у России при этом нет. Это исключительно попытка сломить людей и как можно больше ранить наше общество. К сожалению, есть погибшие… Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей пострадали", – сказал глава государства.

Президент отметил, что в целом со вчерашнего дня россияне применили 277 ударных дронов различных типов, 155 из них – реактивные. Среди поврежденных объектов также дом, используемый в качестве резиденции посла Саудовской Аравии. В Днепровской области среди поврежденных объектов – спортивная школа. В Сумской области – здание областного дома ребенка.

"Если бы Россия действительно готовилась к каким-либо реальным шагам по деэскалации, как она об этом говорит, в частности, американским переговорщикам, этой волны "шахедного" террора не было бы. И нужно воспринимать ситуацию трезво. Россия умеет подавать такие обнадеживающие дипломатические сигналы, которые просто хотят слышать в мире. Умеет подавать такие сигналы, чтобы отсрочить жесткие ответные меры мирового сообщества в ответ на войну", — заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас в США уже находится на этапе применения важный санкционно-тарифный закон имени покойного сенатора Линдси Грэма. По словам Зеленского, этот закон может многое изменить к лучшему, если будет применен в полном объеме.

"Нужно реализовать этот закон, и каждый в мире видит, что ЕСТЬ ЗА ЧТО его применить и ЕСТЬ ДЛЯ ЧЕГО. Мы рассчитываем на действенные решения мирового сообщества и на усиление давления со стороны партнеров, чтобы Россия поняла: ее манипуляции дипломатическими сигналами не позволят ей снова и снова выигрывать дополнительное время для войны и террора. Важно, чтобы и другие наши партнеры из "Группы семи" и "Группы двадцати" были принципиальными", — подчеркнул глава государства.

Продолжение следует...