Зеленський: Якби РФ готувалася до деескалації, цієї хвилі "шахедного" терору не було б

Загалом відучора росіяни випустили по Україні 277 ударних дронів, різних типів завдавши руйнувань дитячим садкам, школам, житловому сектору, складським приміщенням та іншим цивільним об'єктам.

Про це у соцмережах заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Масована атака БпЛА та руйнування цивільної інфраструктури

"Тільки за сьогодні і тільки в одному Києві російські реактивні дрони "перемогли" два дитячі садочки й дві школи, звичайний житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об’єктів зв’язку. Абсолютно всюди у світі такий вибір цілей був би названий одним словом – тероризм. Жодної військової мети у Росії при цьому немає. Це виключно намагання зламати людей і якнайбільше поранити наше суспільство. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким. Десятки людей постраждали", - сказав глава держави.

Президент зазначив, що загалом відучора росіяни застосували 277 ударних дронів різних типів, 155 із них – реактивні. Серед пошкоджених об’єктів також будинок, що використовується як резиденція посла Саудівської Аравії. На Дніпровщині серед пошкоджених обʼєктів спортивна школа. На Сумщині – будівля обласного будинку дитини.

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Маніпуляції Кремля деескалацією

"Якби Росія справді готувалася до будь-яких реальних кроків на деескалацію, як вона говорить про це, зокрема, американським переговорникам, цієї хвилі "шахедного" терору не було б. І треба сприймати ситуацію тверезо. Росія вміє давати такі обнадійливі дипломатичні сигнали, які просто хочуть чути у світі. Уміє давати такі сигнали, щоб відтермінувати жорсткі кроки світу у відповідь на війну", - заявив Зеленський.

Необхідність запровадження санкцій США

Глава держави зазначив, що зараз в США вже на етапі застосування важливий санкційно-тарифний закон імені покійного сенатора Ліндсі Грема. За словами Зеленського, цей закон може багато змінити на краще, якщо буде застосований повністю.

"Треба цей закон реалізувати, і кожен у світі бачить, що Є ЗА ЩО його застосувати і Є ДЛЯ ЧОГО. Ми розраховуємо на дієві рішення світу і на посилення тиску партнерів, щоб Росія бачила, що її маніпуляції дипломатичними сигналами не дозволять знову й знову вигравати додатковий час на війну та терор. Важливо, щоб і інші наші партнери з Групи семи і Групи двадцяти були принциповими", - наголосив очільник держави.

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