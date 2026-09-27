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Новини Обстріл Сум
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Ворог атакував трьома КАБами Суми: дві людини загинули, зокрема 16-річна дівчина, ще п’ятеро - постраждали. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 вересня, російські війська завдали ударів КАБами по Сумах, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок атаки загинули літня жінка та 16-річна дівчина.

Ворог атакував місто трьома КАБами. Один з ударів - поблизу будівлі центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена. На момент удару відвідувачів там не було.

Також повідомляється, що ще п’ятеро людей постраждали, серед них одна дитина.

Усім надають необхідну медичну допомогу.

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Наслідки атаки

РФ атакувала Суми
РФ атакувала Суми

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили КАБами по Сумах: двоє загиблих та 23 поранених, зокрема четверо дітей. ФОТО (оновлено)

РФ атакувала Суми
РФ атакувала Суми
РФ атакувала Суми

Автор: 

обстріл (37055) Сумська область (4991) Суми (1073) Сумський район (735)
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Топ коментарі
+2
Знову варвари дитину вбили будь прклята навіки фашиська росія ,коли відповідь буде по кацапстану чи тут так звана влада не розуміє ,що ворог розуміє тільки силу і навіть не хватило клепки на ген. асамблеї ООН заявити про геноцид рашиських варварів проти українського народу.
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27.09.2026 18:06 Відповісти
+2
Містер Atkinson, краще з таким ніком в тупих комедіях зніматись. Люди будуть гинути доки при владі Путін. Чи може ви, як путінська платівка, будете стверджувати, що Зеленський не хоче миру, точніше миру путінського зразка? Сховалося за no name і пише. Анонім.
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27.09.2026 19:36 Відповісти
+1
Вова *********, в Сумах загинула 16-річна дівчина. Її тобі не жаль, бо вона не твоя дочка. Це буде продовжуватись доти, доки ти, Вова ********* будеш президентом. Йди краще сам, бо тебе можуть винести ногами вперед.
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27.09.2026 17:59 Відповісти

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