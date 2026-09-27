Ворог атакував трьома КАБами Суми: дві людини загинули, зокрема 16-річна дівчина, ще п’ятеро - постраждали. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 27 вересня, російські війська завдали ударів КАБами по Сумах, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, унаслідок атаки загинули літня жінка та 16-річна дівчина.

Ворог атакував місто трьома КАБами. Один з ударів - поблизу будівлі центру підтримки сімей та дітей. Будівля пошкоджена. На момент удару відвідувачів там не було.

Також повідомляється, що ще п’ятеро людей постраждали, серед них одна дитина.

Усім надають необхідну медичну допомогу.

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Наслідки атаки





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