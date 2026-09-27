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Враг атаковал Сумы тремя КАБами: два человека погибли, в том числе 16-летняя девушка, еще пятеро - пострадали. ФОТОрепортаж
Сегодня, 27 сентября, российские войска нанесли удары с помощью КАБ по Сумам, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в результате атаки погибли пожилая женщина и 16-летняя девушка.
Враг атаковал город тремя КАБами. Один из ударов пришелся вблизи здания центра поддержки семей и детей. Здание повреждено. На момент удара посетителей там не было.
Также сообщается, что еще пять человек пострадали, среди них один ребенок.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Последствия атаки
Топ комментарии
+2 Володимир Омельянов
показать весь комментарий27.09.2026 18:06 Ответить Ссылка
+2 Sergij Glushko
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+1 John Atkinson
показать весь комментарий27.09.2026 17:59 Ответить Ссылка
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