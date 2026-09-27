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Новости Обстрел Сум
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Враг атаковал Сумы тремя КАБами: два человека погибли, в том числе 16-летняя девушка, еще пятеро - пострадали. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 сентября, российские войска нанесли удары с помощью КАБ по Сумам, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате атаки погибли пожилая женщина и 16-летняя девушка.

Враг атаковал город тремя КАБами. Один из ударов пришелся вблизи здания центра поддержки семей и детей. Здание повреждено. На момент удара посетителей там не было.

Также сообщается, что еще пять человек пострадали, среди них один ребенок.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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Последствия атаки

РФ атаковала Сумы
РФ атаковала Сумы

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар КАБами по Сумам: двое погибших и 23 раненых, в том числе четверо детей. ФОТО (обновлено)

РФ атаковала Сумы
РФ атаковала Сумы
РФ атаковала Сумы

Автор: 

обстрел (35712) Сумская область (4557) Сумы (1487) Сумский район (729)
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Топ комментарии
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Знову варвари дитину вбили будь прклята навіки фашиська росія ,коли відповідь буде по кацапстану чи тут так звана влада не розуміє ,що ворог розуміє тільки силу і навіть не хватило клепки на ген. асамблеї ООН заявити про геноцид рашиських варварів проти українського народу.
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27.09.2026 18:06 Ответить
+2
Містер Atkinson, краще з таким ніком в тупих комедіях зніматись. Люди будуть гинути доки при владі Путін. Чи може ви, як путінська платівка, будете стверджувати, що Зеленський не хоче миру, точніше миру путінського зразка? Сховалося за no name і пише. Анонім.
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27.09.2026 19:36 Ответить
+1
Вова *********, в Сумах загинула 16-річна дівчина. Її тобі не жаль, бо вона не твоя дочка. Це буде продовжуватись доти, доки ти, Вова ********* будеш президентом. Йди краще сам, бо тебе можуть винести ногами вперед.
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27.09.2026 17:59 Ответить

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