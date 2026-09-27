Враг атаковал Сумы тремя КАБами: два человека погибли, в том числе 16-летняя девушка, еще пятеро - пострадали. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 сентября, российские войска нанесли удары с помощью КАБ по Сумам, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в результате атаки погибли пожилая женщина и 16-летняя девушка.

Враг атаковал город тремя КАБами. Один из ударов пришелся вблизи здания центра поддержки семей и детей. Здание повреждено. На момент удара посетителей там не было.

Также сообщается, что еще пять человек пострадали, среди них один ребенок.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

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Последствия атаки





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