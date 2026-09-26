Рашисты нанесли удар КАБами по Сумам: двое погибших и 23 раненых, в том числе четверо детей. ФОТО (обновлено)

Днем 26 сентября 2026 года войска РФ нанесли авиаудары по Сумам.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Куда нацелился враг?

"Сумы. Россияне снова нанесли удар по городу управляемыми авиабомбами. Под ударом - жилые дома, которые враг атакует уже не в первый раз, и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

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Есть жертвы

По данным ОГА, к сожалению, известно о двух погибших в Ковпаковском районе.

Есть также пострадавшие - как минимум трое. Среди них - ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Другие последствия вражеской атаки пока уточняются.

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Обновленная информация

По данным начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко, вследствие сегодняшнего российского авиаудара по Сумам получили ранения 14 человек.

К большому сожалению, погибли 2 мужчины.

Среди пострадавших - 2 детей, в том числе 11-месячный ребенок, они госпитализированы. В стационаре находятся 3 взрослых, 9 травмированных лечатся амбулаторно.

Обновлено на 19:00 час

Стало известно, что 23 человека пострадали вследствие вражеских ударов КАБ по Сумам, среди них - четверо детей.

Враг нанес удары управляемыми авиабомбами в нескольких локациях Сумской громады. Вследствие удара по жилому сектору погибли два человека.

В больнице находятся трое детей – девушки 14-ти, 8-ми лет и 11-месячная девочка.

Также госпитализированы двое взрослых. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Из-за вражеских ударов повреждены десятки многоквартирных и частный дом, заведение культуры, два дошкольных учебных заведения, административные здания и более 20 автомобилей.

Сообщается, что на местах попаданий работают профильные службы, идет ликвидация последствий.