Рашисты нанесли удар КАБами по Сумам: двое погибших и 23 раненых, в том числе четверо детей. ФОТО (обновлено)
Днем 26 сентября 2026 года войска РФ нанесли авиаудары по Сумам.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Куда нацелился враг?
"Сумы. Россияне снова нанесли удар по городу управляемыми авиабомбами. Под ударом - жилые дома, которые враг атакует уже не в первый раз, и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.
Есть жертвы
По данным ОГА, к сожалению, известно о двух погибших в Ковпаковском районе.
Есть также пострадавшие - как минимум трое. Среди них - ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Другие последствия вражеской атаки пока уточняются.
Обновленная информация
По данным начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко, вследствие сегодняшнего российского авиаудара по Сумам получили ранения 14 человек.
К большому сожалению, погибли 2 мужчины.
Среди пострадавших - 2 детей, в том числе 11-месячный ребенок, они госпитализированы. В стационаре находятся 3 взрослых, 9 травмированных лечатся амбулаторно.
Обновлено на 19:00 час
Стало известно, что 23 человека пострадали вследствие вражеских ударов КАБ по Сумам, среди них - четверо детей.
Враг нанес удары управляемыми авиабомбами в нескольких локациях Сумской громады. Вследствие удара по жилому сектору погибли два человека.
В больнице находятся трое детей – девушки 14-ти, 8-ми лет и 11-месячная девочка.
Также госпитализированы двое взрослых. Медики оказывают всем необходимую помощь.
Из-за вражеских ударов повреждены десятки многоквартирных и частный дом, заведение культуры, два дошкольных учебных заведения, административные здания и более 20 автомобилей.
Сообщается, что на местах попаданий работают профильные службы, идет ликвидация последствий.
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