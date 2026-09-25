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Новости Обстрел Сум
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Оккупанты нанесли два удара КАБами по Сумам: 12 пострадавших, среди них трое детей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Днем 25 сентября российские оккупанты нанесли два удара с помощью КАБ по частному сектору в Ковпаковском и Заречном районах Сум. На данный момент известно о 8 пострадавших, среди них трое детей.

Об этом сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие 

"До 8 увеличилось число пострадавших в результате авиаудара по Сумам, среди них 3 детей. 15-летний мальчик госпитализирован, 12-летний ребенок находится на амбулаторном лечении, младенцу оказана помощь на месте. Среди пострадавших нет тяжелых случаев", — рассказал чиновник.

атака на Сумы 25 сентября

Разрушения

В результате вражеского удара КАБами полностью разрушен один частный жилой дом, повреждены 35 домовладений, один многоквартирный дом и здание учебного заведения. Всего выбито около 300 окон.

Продолжаются работы по ликвидации последствий авиационного удара в двух районах города.

Обновление

В 20:35 глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 12.

Среди пострадавших – трое детей: 15-летний парень, 12-летняя девочка и полуторамесячный младенец.

Младшему ребенку медицинскую помощь оказали без госпитализации. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь.

Повреждены 38 частных жилых домов, один многоквартирный дом, а также другая гражданская инфраструктура. Ликвидация последствий атаки продолжается.

обстріл Сум 25 вересня

обстріл Сум 25 вересня

обстріл Сум 25 вересня

атака на Суми 25 вересня

атака на Суми 25 вересня

атака на Суми 25 вересня
Фото: Суспільне
атака на Суми 25 вересня
Фото: Суспільне

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Автор: 

обстрел (35738) Сумская область (4557) Сумы (1489) КАБ (624) Сумский район (731)
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