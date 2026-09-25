Оккупанты нанесли два удара КАБами по Сумам: 12 пострадавших, среди них трое детей. ФОТОрепортаж (обновлено)

Днем 25 сентября российские оккупанты нанесли два удара с помощью КАБ по частному сектору в Ковпаковском и Заречном районах Сум. На данный момент известно о 8 пострадавших, среди них трое детей.

Об этом сообщил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие

"До 8 увеличилось число пострадавших в результате авиаудара по Сумам, среди них 3 детей. 15-летний мальчик госпитализирован, 12-летний ребенок находится на амбулаторном лечении, младенцу оказана помощь на месте. Среди пострадавших нет тяжелых случаев", — рассказал чиновник.

Разрушения

В результате вражеского удара КАБами полностью разрушен один частный жилой дом, повреждены 35 домовладений, один многоквартирный дом и здание учебного заведения. Всего выбито около 300 окон.

Продолжаются работы по ликвидации последствий авиационного удара в двух районах города.

Обновление

В 20:35 глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что количество пострадавших возросло до 12.

Среди пострадавших – трое детей: 15-летний парень, 12-летняя девочка и полуторамесячный младенец.

Младшему ребенку медицинскую помощь оказали без госпитализации. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь.

Повреждены 38 частных жилых домов, один многоквартирный дом, а также другая гражданская инфраструктура. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

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