Окупанти вдарили двома КАБами по Сумах: 12 постраждалих, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)
Вдень 25 вересня російські окупанти вдарили двома КАБами по приватному сектору в Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Наразі відомо про 12 постраждалих, серед них троє дітей.
Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі
"До 8 збільшилась кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Сумах, серед них 3 дітей. 15-річний хлопчик госпіталізований, 12- річна дитина на амбулаторному лікуванні, немовляті надана допомога на місці. Серед травмованих тяжких немає", - розповів посадовець.
Руйнування
Внаслідок ворожого удару КАБами вщент зруйновано один приватний житловий будинок, пошкоджено 35 домогосподарств та один багатоквартирний будинок, будівля навчального закладу. Всього вибито близько 300 вікон.
Тривають роботи з ліквідації наслідків авіаційного удару на двох локаціях міста.
Оновлення
О 20:35 очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 12.
Серед постраждалих – троє дітей: 15-річний хлопець, 12-річна дівчинка та півторамісячне немовля.
Найменшій дитині медичну допомогу надали без госпіталізації. Інші постраждалі отримують необхідну допомогу.
Пошкоджені 38 приватних житлових будинків, один багатоквартирний будинок, а також інша цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків атаки продовжується.
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