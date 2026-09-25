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Новини Обстріл Сум
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Окупанти вдарили двома КАБами по Сумах: 12 постраждалих, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вдень 25 вересня російські окупанти вдарили двома КАБами по приватному сектору в Ковпаківському та Зарічному районах Сум. Наразі відомо про 12 постраждалих, серед них троє дітей.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі 

"До 8 збільшилась кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Сумах, серед них 3 дітей. 15-річний хлопчик госпіталізований, 12- річна дитина на амбулаторному лікуванні, немовляті надана допомога на місці. Серед травмованих тяжких немає", - розповів посадовець.

атака на Суми 25 вересня

Руйнування

Внаслідок ворожого удару КАБами вщент зруйновано один приватний житловий будинок, пошкоджено 35 домогосподарств та один багатоквартирний будинок, будівля навчального закладу. Всього вибито близько 300 вікон.

Тривають роботи з ліквідації наслідків авіаційного удару на двох локаціях міста.

Оновлення

О 20:35 очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 12.

Серед постраждалих – троє дітей: 15-річний хлопець, 12-річна дівчинка та півторамісячне немовля.

Найменшій дитині медичну допомогу надали без госпіталізації. Інші постраждалі отримують необхідну допомогу.

Пошкоджені 38 приватних житлових будинків, один багатоквартирний будинок, а також інша цивільна інфраструктура. Ліквідація наслідків атаки продовжується.

обстріл Сум 25 вересня

обстріл Сум 25 вересня

обстріл Сум 25 вересня

атака на Суми 25 вересня

атака на Суми 25 вересня

атака на Суми 25 вересня
Фото: Суспільне
атака на Суми 25 вересня
Фото: Суспільне

Дивіться також: Ворог вдарив КАБами по Сумах: семеро постраждалих, через перебої зі світлом обмежили подачу води. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Автор: 

обстріл (37055) Сумська область (4991) Суми (1073) КАБ (634) Сумський район (735)
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