Рашисти вдарили КАБами по Сумах: двоє загиблих та 23 поранених, зокрема четверо дітей. ФОТО (оновлено)

Вдень 26 вересня 2026 року війська РФ завдали авіаударів по Сумах.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди поцілив ворог?

"Суми. росіяни знову вдарили по місту керованими авіабомбами. Під ударом - житлові будинки, які ворог атакує вже не вперше, та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти вдарили двома КАБами по Сумах: 12 постраждалих, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Є жертви

За даними ОВА, на жаль, відомо про двох загиблих у Ковпаківському районі.

Є також постраждалі - щонайменше троє. Серед них - дитина. Усім надають необхідну медичну допомогу.

Інші наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог вдарив КАБами по Сумах: семеро постраждалих, через перебої зі світлом обмежили подачу води. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Оновлена інформація

За даними начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, внаслідок сьогоднішнього російського авіаудару по Сумах дістали поранення 14 людей.

На превеликий жаль, загинуло 2 чоловіків.

Серед постраждалих - 2 дітей, зокрема 11-місячна дитина, вони ушпиталені. У стаціонарі перебувають 3 дорослих, 9 травмованих лікуються амбулаторно.

Оновлення на 19:00 годину

Стало відомо, що 23 людини постраждали внаслідок ворожих ударів КАБ по Сумах, серед них - четверо дітей.

Ворог завдав ударів керованими авіабомбами у кількох локаціях Сумської громади. Внаслідок удару по житловому сектору загинули двоє людей.

У лікарні перебувають троє дітей - дівчата 14-ти, 8-ми років та 11-місячна дівчинка.

Також госпіталізовані двоє дорослих. Медики надають усім необхідну допомогу.

Через ворожі удари пошкоджені десятки багатоквартирних та приватний будинок, заклад культури, два дошкільні заклади освіти, адміністративні будівлі та понад 20 автівок.

Повідомляється, що на місцях влучань працюють профільні служби, триває ліквідація наслідків.