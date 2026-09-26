Марьино на Сумщине остается под контролем ВСУ, — 8-й корпус ДШВ

В Вооруженных силах Украины опровергли заявление Минобороны РФ о якобы "освобождении" села Марьино в Сумской области, отметив, что россияне "раз в полтора года освобождают этот населенный пункт".

Об этом сообщает отдел коммуникаций 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Раз в полтора года

В частности, военные отметили, что "у российского Минобороны есть традиция: раз в полтора года освобождать населенный пункт Марьино в Сумской области. Сегодня как раз тот день. На этот раз, по словам вражеского Минобороны, "вследствие ожесточенных боев" россармейцы выбили оттуда подразделения ВСУ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "предыдущее освобождение, о котором сообщали российские войска, произошло 19 мая 2025 года, и тогда это было "вследствие решительных действий". За 16 месяцев решительные действия переросли в ожесточенные бои, а Марьино все это время находилось под контролем Сил обороны Украины", — подчеркнули в ДШВ.

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Украинские военные отмечают, что "новость удивила даже своих. В 6:34 вражеские пропагандисты писали о "продвижении в районе Марьино". А через три часа продвижение внезапно превратилось в освобождение. На поле боя такой скорости достичь не удалось, в Telegram получилось без проблем".

Оккупанты не заняли ни одного населенного пункта

Также отмечается, что с начала года российская армия не заняла ни одного населенного пункта в зоне ответственности 8-го корпуса ДШВ на Северо-Слобожанском направлении, об "освобождении" которых сообщали оккупанты. Это касается и Марьино.

"Исходя из логики врага, следующего "освобождения" этого населенного пункта ожидаем, ориентировочно, в начале 2028 года", — добавили в 8-м корпусе ДШВ.

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