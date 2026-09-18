Армия РФ меняет тактику на Слобожанщине: военные пытаются проникать в украинские порядки по одному, - ГОС

На Южно-Слобожанском и Северо-Слобожанском направлениях российские военные пытаются обнаруживать бреши в украинской обороне с помощью малых и сверхмалых пехотных групп. Иногда военные пытаются проникать на позиции поодиночке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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"На Южно-Слобожанском направлении в первую очередь, а также на Северо-Слобожанском, наблюдаются постоянные попытки небольших, а в последнее время и сверхмалых российских пехотных групп найти бреши в украинских порядках и закрепиться там, где отсутствует непосредственный контроль украинских войск, в частности в промежутках между украинскими позициями", - сказал Трегубов.

Небольшие группы менее заметны для дронов

Трегубов пояснил, что небольшие группы с меньшей вероятностью будут обнаружены украинскими беспилотниками.

Российские военные пытаются незаметно преодолеть определенный участок местности, где работают украинские дроны, и добраться до укрытия или другого места, где можно спрятаться.

После этого к военному могут присоединяться другие россияне. Таким образом, по словам Трегубова, постепенно формируется группа, которая может переходить к более активным, в частности штурмовым, действиям.

Снижение количества боевых столкновений

В то же время пресс-секретарь отметил, что в последнее время количество боевых столкновений на основных направлениях несколько уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом.

По его словам, это может свидетельствовать о периоде определенного истощения российских ресурсов на отдельных участках фронта.

В частности, речь идет о Купянском и Южно-Слобожанском направлениях.

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