Армія РФ змінила тактику на Слобожанщині: військові намагаються проникати в українські порядки по одному, - УОС

На Південно-Слобожанському та Північно-Слобожанському напрямках російські військові намагаються знаходити прогалини в українській обороні за допомогою малих та надмалих піхотних груп. Іноді військові намагаються проникати на позиції по одному.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"На Південно-Слобожанському напрямку в першу чергу, а також на Північно-Слобожанському, є постійні спроби малих, а останнім часом і надмалих російських піхотних груп знайти прогалини в українських порядках і закріпитися там, де немає безпосереднього контролю українських військ, зокрема у проміжках між українськими позиціями", - сказав Трегубов.

Невеликі групи менш помітні для дронів

Трегубов пояснив, що невеликі групи мають меншу ймовірність бути виявленими українськими безпілотниками.

Російські військові намагаються непомітно подолати певну ділянку місцевості, де працюють українські дрони, і дістатися укриття або іншого місця, де можна сховатися.

Після цього до військового можуть приєднуватися інші росіяни. Таким чином, за словами Трегубова, поступово формується група, яка може переходити до активніших, зокрема штурмових, дій.

Зниження кількості боєзіткнень

Водночас речник зазначив, що останнім часом кількість бойових зіткнень на основних напрямках дещо зменшилася порівняно з попереднім періодом.

За його словами, це може свідчити про період певного вичерпання російських ресурсів на окремих ділянках фронту.

Зокрема, йдеться про Куп'янський та Південно-Слобожанський напрямки.

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