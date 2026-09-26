Мар’їне на Сумщині залишається під контролем ЗСУ, - 8-й корпус ДШВ

У Збройних силах України спростували заяву Міноборони РФ про нібито "звільнення" села Мар'їне Сумської області, наголосивши, що росіяни "раз на півтора року звільняють населений пункт".

Про це повідомляє відділ комунікацій 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Раз на півтора року

Так, військові зазначили, що "у російського міноборони є традиція: раз на півтора року звільняти населений пункт Мар'їне в Сумській області. Сьогодні саме той день. Цього разу, за словами ворожого міноборони, "в результаті запеклих боїв" росармійці вибили звідти підрозділи ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "попереднє звільнення, про яке звітували російські війська, відбулося 19 травня 2025 року, і тоді це було "в результаті рішучих дій". За 16 місяців рішучі дії переросли в запеклі бої, а Мар’їне весь цей час перебувало під контролем Сил оборони України", - наголосили в ДШВ.

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Українські військові зауважують, що "новина здивувала навіть своїх. О 6:34 ворожі пропагандисти писали про "просування в районі Мар'їного". А через три години просування раптово стало звільненням. На полі бою такої швидкості досягти не вдалося, у Telegram вийшло без проблем".

Окупанти не зайняли жодного населеного пункту

Також наголошується, що від початку року російська армія не зайняла жодного населеного пункту у смузі відповідальності 8 корпусу ДШВ на Північно-Слобожанському напрямку, про "звільнення" яких звітували окупанти. Це стосується і Мар'їного.

"Виходячи з логіки ворога, наступне "звільнення" цього населеного пункту чекаємо, орієнтовно, на початку 2028-го", - додали у 8 корпусі ДШВ.

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