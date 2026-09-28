Правительство советует маломобильным украинцам заранее найти запасное жилье на зиму

В преддверии зимнего периода 2026–2027 годов определенным категориям граждан рекомендуется заранее найти запасное жилье из-за угрозы массовых отключений электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью "ТСН.Тиждень", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Совет от правительства: кому стоит позаботиться об альтернативном жилье

Как отметил премьер, выезд из города пока является крайней мерой. Однако семьям маломобильных людей и лиц с инвалидностью он советует заранее продумать, где они смогут находиться в течение зимы.

Глава правительства связывает это с риском длительных отключений электроэнергии. Труднее всего придется маломобильным гражданам и жителям верхних этажей высотных домов. По словам Корецкого, без света эти люди окажутся в сложной ситуации, поэтому стоит заранее позаботиться о безопасном месте, а не перегружать спасателей во время ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Читайте также: Какие многоэтажки Киева получат резервное питание от "Нафтогаза"

Риск длительных отключений электроэнергии и нагрузка на спасателей

"Уезжать — это уже какая-то крайность. Но, например, есть люди с ограниченной подвижностью или с инвалидностью. Почему бы не позаботиться именно об этих людях, их родственниках или социальных службах города, столицы, в частности", — отметил Корецкий.

Именно этой категории людей премьер советует заранее найти альтернативное место пребывания на зимний период.

Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с мэром Киева. По его словам, количество людей, которые могут нуждаться в такой помощи, известно, а соответствующие службы уже работают с ними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевская область получила более 160 генераторов от международных партнеров