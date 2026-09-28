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Правительство советует маломобильным украинцам заранее найти запасное жилье на зиму

отопление, тепло

В преддверии зимнего периода 2026–2027 годов определенным категориям граждан рекомендуется заранее найти запасное жилье из-за угрозы массовых отключений электроэнергии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью "ТСН.Тиждень", сообщает Цензор.НЕТ.

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Совет от правительства: кому стоит позаботиться об альтернативном жилье

Как отметил премьер, выезд из города пока является крайней мерой. Однако семьям маломобильных людей и лиц с инвалидностью он советует заранее продумать, где они смогут находиться в течение зимы.

Глава правительства связывает это с риском длительных отключений электроэнергии. Труднее всего придется маломобильным гражданам и жителям верхних этажей высотных домов. По словам Корецкого, без света эти люди окажутся в сложной ситуации, поэтому стоит заранее позаботиться о безопасном месте, а не перегружать спасателей во время ликвидации последствий вражеских обстрелов.

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Риск длительных отключений электроэнергии и нагрузка на спасателей

"Уезжать — это уже какая-то крайность. Но, например, есть люди с ограниченной подвижностью или с инвалидностью. Почему бы не позаботиться именно об этих людях, их родственниках или социальных службах города, столицы, в частности", — отметил Корецкий.

Именно этой категории людей премьер советует заранее найти альтернативное место пребывания на зимний период.

Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с мэром Киева. По его словам, количество людей, которые могут нуждаться в такой помощи, известно, а соответствующие службы уже работают с ними.

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отопительный сезон (567) блэкаут (88) Корецкий Сергей (119)
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Топ комментарии
+25
а накуя нам такий уряд? я думав що уряд і дрежава нам потрібна якраз для таких от речей, як допомога маломобільним людям і взагалі всім соціально незахищеним.
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28.09.2026 10:37 Ответить
+19
ВИ, ДЕГАНИ ПОТВОРНІ, ЯК СОБІ УЯВЛЯЄТЕ ПОШУК ЖИТЛА І ПЕРЕЇЗДИ МАЛОМОБІЛЬНОЮ ОСОБОЮ???
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28.09.2026 10:42 Ответить
+16
одне питання-защо або навіщо нам потрібна така «влада» і резон платити на це податки????
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28.09.2026 10:41 Ответить

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