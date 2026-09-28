Уряд радить маломобільним українцям заздалегідь знайти резервне житло на зиму

Напередодні зимового періоду 2026-2027 років певним категоріям громадян рекомендують заздалегідь підшукати резервне житло через загрозу масових знеструмлень.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю "ТСН.Тиждень", інформує Цензор.НЕТ.

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Порада від уряду: кому варто подбати про альтернативне житло

За зазначив прем'єр, виїзд із міста наразі є крайнім заходом. Однак родинам маломобільних людей та осіб з інвалідністю він радить заздалегідь продумати, де вони зможуть перебувати протягом зими.

Глава уряду пов'язує це із ризиком довготривалих знеструмлень. Найважче доведеться маломобільним громадянам та жителям верхніх поверхів висоток. За словами Корецького, без світла ці люди опиняться у складній ситуації, тому варто подбати про безпечне місце заздалегідь, а не перевантажувати рятувальників під час усунення наслідків ворожих обстрілів.

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Ризик тривалих знеструмлень та навантаження на рятувальників

"Виїжджати - це якась вже крайність. Але, наприклад, є люди маломобільні або з інвалідністю. Чому не подбати саме за цих людей, їхнім родичам або соціальним службам міста, столиці, зокрема", - зауважив Корецький.

Саме цій категорії людей прем'єр радить заздалегідь знайти альтернативне місце перебування на зимовий період.

Він зазначив, що вже обговорював це питання з мером Києва. За його словами, кількість людей, які можуть потребувати такої допомоги, відома, а відповідні служби вже працюють із ними.

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