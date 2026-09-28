В "Дії" временно недоступны паспорта, водительские удостоверения и ряд сервисов из-за технических работ
В приложении "Дія" временно недоступны электронные документы и часть услуг. В частности, пользователи пока не могут воспользоваться цифровыми паспортами и водительскими удостоверениями.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дію", ограничения связаны с техническими работами, проводимыми Государственной миграционной службой.
"Документы и некоторые услуги в "Дії" временно недоступны. Государственная миграционная служба проводит технические работы", — говорится в сообщении.
В "Дії" рекомендуют на время проведения работ иметь при себе бумажные оригиналы паспорта и водительского удостоверения.
В то же время для подтверждения личности пользователи могут воспользоваться еДокументом в приложении.
Специалисты уже работают над завершением технических работ и восстановлением работы документов и сервисов в обычном режиме.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль