У "Дії" тимчасово недоступні паспорти, посвідчення водія та низка сервісів через технічні роботи

У застосунку "Дія" тимчасово недоступні електронні документи та частина послуг. Зокрема, користувачі наразі не можуть скористатися цифровими паспортами та посвідченнями водія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дію", обмеження пов’язані з технічними роботами, які проводить Державна міграційна служба.

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"Документи та деякі послуги в "Дії" тимчасово недоступні. Державна міграційна служба проводить технічні роботи", – йдеться у повідомленні.

У "Дії" рекомендують на час проведення робіт мати із собою фізичні оригінали паспорта та посвідчення водія.

Водночас для підтвердження особи користувачі можуть скористатися єДокументом у застосунку.

Фахівці вже працюють над завершенням технічних робіт та відновленням роботи документів і сервісів у звичному режимі.

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