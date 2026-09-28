У "Дії" тимчасово недоступні паспорти, посвідчення водія та низка сервісів через технічні роботи
У застосунку "Дія" тимчасово недоступні електронні документи та частина послуг. Зокрема, користувачі наразі не можуть скористатися цифровими паспортами та посвідченнями водія.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дію", обмеження пов’язані з технічними роботами, які проводить Державна міграційна служба.
"Документи та деякі послуги в "Дії" тимчасово недоступні. Державна міграційна служба проводить технічні роботи", – йдеться у повідомленні.
У "Дії" рекомендують на час проведення робіт мати із собою фізичні оригінали паспорта та посвідчення водія.
Водночас для підтвердження особи користувачі можуть скористатися єДокументом у застосунку.
Фахівці вже працюють над завершенням технічних робіт та відновленням роботи документів і сервісів у звичному режимі.
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