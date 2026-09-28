Российская пропаганда вернулась к фейку об "американских биолабораториях в Украине", - ЦПД
Кремль вновь активизировал дезинформационную кампанию о якобы действующих "американских биологических лабораториях" на территории Украины.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, пишет Цензор.НЕТ.
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Очередной всплеск конспирологии спровоцировало заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Российский дипломат утверждает, что Вашингтон и Киев якобы отказались отвечать на обвинения Москвы в "разработке биологического оружия", что, по его логике, якобы "подтверждает" обвинения Кремля.
В ЦПД подчеркивают, что отсутствие реакции международного сообщества на подобные выпады на самом деле обусловлено их полной необоснованностью и абсурдностью. Несмотря на то, что нарративы о "биолабораториях" циркулируют в российском медиапространстве еще с 2014 года, за все эти годы Москва так и не предоставила никаких реальных доказательств своих выдумок.
"Заявления о "биолабораториях" — это элемент информационной войны Москвы. Систематическое повторение этой лжи российскими дипломатами свидетельствует об отсутствии новых аргументов для оправдания войны перед собственной и иностранной аудиторией", — отмечают в Центре противодействия дезинформации.
Аналитики подчеркивают, что раскрутка старых дезинформационных штампов свидетельствует о кризисе в российской пропагандистской машине, которая вынуждена повторно запускать давно дискредитированные фейки.
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