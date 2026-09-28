Російська пропаганда повернулася до фейку про "американські біолабораторії в Україні", - ЦПД

Кремль знову активізував дезінформаційну кампанію про нібито функціонування "американських біологічних лабораторій" на території України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Черговий сплеск конспірології спровокувала заява заступника очільника МЗС РФ Сергія Рябкова. Російський дипломат стверджує, що Вашингтон та Київ нібито відмовилися надавати відповіді на закиди Москви щодо "розробки біологічної зброї", що, за його логікою, нібито "підтверджує" звинувачення Кремля.

У ЦПД наголошують, що відсутність реагування міжнародної спільноти на подібні випади насправді зумовлена їхньою цілковитою безпідставністю та абсурдністю. Попри те, що наративи про "біолабораторії" циркулюють у російському медіапросторі ще з 2014 року, за всі ці роки Москва так і не надала жодних реальних доказів своїх вигадок.

"Заяви про "біолабораторії" - це елемент інформаційної війни Москви. Систематичне повернення цієї брехні російськими дипломатами свідчить про брак нових аргументів для виправдання війни перед власною та іноземною аудиторією", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Аналітики підкреслюють, що розкручування старих дезінформаційних штампів є свідченням кризи в російській пропагандистській машині, яка змушена повторно запускати давно дискредитовані фейки.

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