Канада выделит более 863 тысяч долларов на помощь пленным и похищенным украинцам
Министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила о выделении дополнительных 863 тыс. канадских долларов на поддержку украинцев, пострадавших вследствие пребывания в российском плену или вследствие оккупации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в Торонто, цитирует Укринформ.
Канада поможет пострадавшим украинцам
Средства будут направлены на помощь украинцам, подвергшимся преследованиям из-за российской войны. В частности, речь идет о поддержке жертв сексуального насилия.
Также финансирование получат украинские неправительственные организации. Они работают с гражданскими лицами, вернувшимися из плена, военнопленными, а также с детьми и их семьями.
"Объявляю о выделении более 863 тыс. дол. на поддержку украинцев, подвергшихся преследованиям из-за ужасающей российской войны", — подчеркнула Ананд.
Поддержка возвращения украинских детей
Министр напомнила, что ранее в этом месяце Канада уже выделила около 6 млн канадских долларов на содействие возвращению незаконно вывезенных в Россию украинских детей.
Эти средства должны помочь в реинтеграции, розыске и возвращении детей, а также в противодействии их индоктринации, милитаризации и вербовке.
"Вместе эти два пакета доводят поддержку Канады, особенно в возвращении украинских детей домой, до почти 7 млн дол.", — подытожила Ананд.
Напомним, в Торонто стартовала вторая международная конференция по вопросам возвращения украинских детей, задержанных гражданских лиц и военнопленных. Ее соорганизаторами выступают Канада, Украина и Норвегия.
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