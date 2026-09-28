Канада выделит более 863 тысяч долларов на помощь пленным и похищенным украинцам

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила о выделении дополнительных 863 тыс. канадских долларов на поддержку украинцев, пострадавших вследствие пребывания в российском плену или вследствие оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в Торонто, цитирует Укринформ.

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Канада поможет пострадавшим украинцам

Средства будут направлены на помощь украинцам, подвергшимся преследованиям из-за российской войны. В частности, речь идет о поддержке жертв сексуального насилия.

Также финансирование получат украинские неправительственные организации. Они работают с гражданскими лицами, вернувшимися из плена, военнопленными, а также с детьми и их семьями.

"Объявляю о выделении более 863 тыс. дол. на поддержку украинцев, подвергшихся преследованиям из-за ужасающей российской войны", — подчеркнула Ананд.

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Поддержка возвращения украинских детей

Министр напомнила, что ранее в этом месяце Канада уже выделила около 6 млн канадских долларов на содействие возвращению незаконно вывезенных в Россию украинских детей.

Эти средства должны помочь в реинтеграции, розыске и возвращении детей, а также в противодействии их индоктринации, милитаризации и вербовке.

"Вместе эти два пакета доводят поддержку Канады, особенно в возвращении украинских детей домой, до почти 7 млн дол.", — подытожила Ананд.

Напомним, в Торонто стартовала вторая международная конференция по вопросам возвращения украинских детей, задержанных гражданских лиц и военнопленных. Ее соорганизаторами выступают Канада, Украина и Норвегия.