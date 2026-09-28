Канада направить понад 863 тисячі доларів на допомогу полоненим й викраденим українцям

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд оголосила про додаткове виділення 863 тис. канадських доларів на підтримку українців, які постраждали внаслідок російського полону або окупації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона заявила у Торонто, цитує Укрінформ.

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Канада допоможе постраждалим українцям

Кошти спрямують на допомогу українцям, які зазнали переслідувань через російську війну. Зокрема, йдеться про підтримку жертв сексуального насильства.

Також фінансування отримають українські недержавні організації. Вони працюють із цивільними, які повернулися з полону, військовополоненими, а також дітьми та їхніми родинами.

"Оголошую про виділення більш як 863 тис. дол. на підтримку українців, які зазнали переслідувань через страхітливу російську війну", — наголосила Ананд.

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Підтримка повернення українських дітей

Міністерка нагадала, що раніше цього місяця Канада вже виділила близько 6 млн канадських доларів на сприяння поверненню незаконно вивезених до Росії українських дітей.

Ці кошти мають допомогти з реінтеграцією, відстеженням і поверненням дітей, а також протидією їхній індоктринації, мілітаризації та рекрутингу.

"Разом ці два пакети доводять підтримку Канади, особливо у поверненні українських дітей додому, до майже 7 млн дол.", — підсумувала Ананд.

Нагадаємо, у Торонто стартувала друга міжнародна конференція щодо повернення українських дітей, затриманих цивільних та військовополонених. Її співорганізаторами виступають Канада, Україна та Норвегія.