Науседа: Военные США возвращаются в Литву, но в Европе их станет меньше
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, несмотря на то, что американские военные возвращаются в Литву, их общая численность на континенте будет сокращаться. Он призвал Европу взять на себя большую ответственность за собственную оборону.
Об этом Науседа сказал в интервью телеканалу LNK, цитирует его заявление LRT, сообщает Цензор.НЕТ.
Сокращение американского присутствия
"В Европе станет меньше военнослужащих Соединенных Штатов. Отчасти это связано с тем, что говорит президент США Дональд Трамп, какие сигналы посылает нам американская администрация о том, что Европа должна брать на себя больше ответственности", — сказал президент Литвы.
Сдерживающий эффект
Науседа подчеркнул, что присутствие войск США в Литве важно не только из-за их военного потенциала, но и в целях сдерживания, что снижает угрозу возможной военной агрессии.
"Мы не можем игнорировать очень важный сдерживающий эффект со стороны войск США. Одно дело — рассматривать их как определенную потенциальную военную силу в случае конфликта, и совсем другое — понимать, что само их присутствие снижает вероятность военного конфликта или агрессии. Поэтому я считаю, что мы должны оценить как огромный плюс то, что это решение наконец принято", — добавил глава литовского государства.
- Отмечается, что в рамках возобновленной ротации два батальона американских военнослужащих прибудут в Литву в конце октября этого года.
- Ранее Науседа заявил, что новый контингент американских войск уже направляется в Литву.
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