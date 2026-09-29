Науседа: Военные США возвращаются в Литву, но в Европе их станет меньше

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, несмотря на то, что американские военные возвращаются в Литву, их общая численность на континенте будет сокращаться. Он призвал Европу взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

Об этом Науседа сказал в интервью телеканалу LNK, цитирует его заявление LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сокращение американского присутствия

"В Европе станет меньше военнослужащих Соединенных Штатов. Отчасти это связано с тем, что говорит президент США Дональд Трамп, какие сигналы посылает нам американская администрация о том, что Европа должна брать на себя больше ответственности", — сказал президент Литвы.

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Сдерживающий эффект

Науседа подчеркнул, что присутствие войск США в Литве важно не только из-за их военного потенциала, но и в целях сдерживания, что снижает угрозу возможной военной агрессии.

"Мы не можем игнорировать очень важный сдерживающий эффект со стороны войск США. Одно дело — рассматривать их как определенную потенциальную военную силу в случае конфликта, и совсем другое — понимать, что само их присутствие снижает вероятность военного конфликта или агрессии. Поэтому я считаю, что мы должны оценить как огромный плюс то, что это решение наконец принято", — добавил глава литовского государства.

Отмечается, что в рамках возобновленной ротации два батальона американских военнослужащих прибудут в Литву в конце октября этого года.

Ранее Науседа заявил, что новый контингент американских войск уже направляется в Литву.

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