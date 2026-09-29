Польша разрешит пилотам быстрее сбивать дроны и ракеты со стороны России - без визуального подтверждения цели, - Politico

Польша планирует изменить правила применения оружия для военных пилотов, реагирующих на нарушение воздушного пространства страны. Им больше не придется подлетать к потенциальной цели для ее визуальной идентификации - решение о поражении можно будет принимать на основе данных радара.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

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В настоящее время польские пилоты перед применением оружия должны не только получить информацию с радара, но и визуально идентифицировать воздушный объект.

"Это означает, что пилот должен подлететь к цели и увидеть, что именно это за объект", - сказал Томчик.

Министерство обороны Польши планирует отменить это требование. После внесения изменений пилоту или оперативному командиру для принятия решения об открытии огня будет достаточно данных радара.

"После изменений пилоту или оперативному командиру нужно будет лишь считать данные радара, чтобы принять решение о выстреле", - отметил заместитель министра.

По его словам, это позволит сэкономить время, а значит, польские истребители смогут быстрее сбивать дроны и ракеты, летящие в воздушное пространство страны со стороны России.

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Польши

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 23 сентября российский вертолет Ми-8 ненадолго залетел в воздушное пространство Польши со стороны Калининградской области РФ. По данным польской стороны, он проник примерно на 300 метров на территорию страны и находился в польском воздушном пространстве 42 секунды. В ответ Польша подняла в воздух истребители. "Характер инцидента свидетельствует о том, что Россия в очередной раз проверяет готовность нашей противовоздушной обороны", - заявило тогда Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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