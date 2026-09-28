Дрон РФ нанес удар возле КПП "Ягодин" на границе с Польшей, в стране закрыли два аэропорта (обновлено)

Вечером 28 сентября россияне вновь нанесли удар реактивным дроном вблизи границы Украины и Польши в Волынской области. В Польше приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина из-за российского обстрела.

Об этом сообщил в эфире TVN 24 пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский, а также сообщили BBC в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно об атаке

"Недалеко от перехода в Дорогушке снова упал беспилотный летательный аппарат Российской Федерации, снова вблизи поселка Ягодин", — сообщил он.

Как сказал представитель командования, на данный момент нет данных о том, что было целью российского дрона.

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В ГПСУ отметили, что российский ударный дрон действительно попал вблизи границы в нескольких сотнях метров. Сам пункт пропуска "Ягодин" при этом не пострадал.

На видео, появившихся в сети, видно, как дрон падает в лесу рядом с людьми и пограничной инфраструктурой.

Воздушные силы Украины в 17:56 сообщили о реактивном дроне в районе Головного на Волыни, который держал курс на запад в направлении границы с Польшей. По данным украинских мониторинговых каналов, российские дроны 28 сентября во второй половине дня двигались в направлении КПП "Ягодин".

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Реакция Польши

В Польше также приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина на фоне атаки, под которой оказались, в частности, западные регионы Украины.

"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили авиационную деятельность", — говорится в заявлении Польского агентства воздушного сообщения (PANSA).

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Обновлено

Волынская ОВА сообщила, что во время воздушной тревоги в Камень-Каширском и Ковельском районах области зафиксировали один вражеский БПЛА типа "Шахед" (реактивный).

Есть попадание недалеко от границы с Польшей в селе Старовойтово (МПП "Ягодин"), Ковельского района. Ударной волной повреждено помещение КПП на въезде в терминал. Обращений по поводу травмированных и погибших не поступало.

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