Дрон РФ нанес удар возле КПП "Ягодин" на границе с Польшей, в стране закрыли два аэропорта (обновлено)
Вечером 28 сентября россияне вновь нанесли удар реактивным дроном вблизи границы Украины и Польши в Волынской области. В Польше приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина из-за российского обстрела.
Об этом сообщил в эфире TVN 24 пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горишевский, а также сообщили BBC в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.
Что известно об атаке
"Недалеко от перехода в Дорогушке снова упал беспилотный летательный аппарат Российской Федерации, снова вблизи поселка Ягодин", — сообщил он.
Как сказал представитель командования, на данный момент нет данных о том, что было целью российского дрона.
- В ГПСУ отметили, что российский ударный дрон действительно попал вблизи границы в нескольких сотнях метров. Сам пункт пропуска "Ягодин" при этом не пострадал.
- На видео, появившихся в сети, видно, как дрон падает в лесу рядом с людьми и пограничной инфраструктурой.
Воздушные силы Украины в 17:56 сообщили о реактивном дроне в районе Головного на Волыни, который держал курс на запад в направлении границы с Польшей. По данным украинских мониторинговых каналов, российские дроны 28 сентября во второй половине дня двигались в направлении КПП "Ягодин".
Реакция Польши
В Польше также приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина на фоне атаки, под которой оказались, в частности, западные регионы Украины.
"В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Люблине и Жешуве приостановили авиационную деятельность", — говорится в заявлении Польского агентства воздушного сообщения (PANSA).
Обновлено
Волынская ОВА сообщила, что во время воздушной тревоги в Камень-Каширском и Ковельском районах области зафиксировали один вражеский БПЛА типа "Шахед" (реактивный).
Есть попадание недалеко от границы с Польшей в селе Старовойтово (МПП "Ягодин"), Ковельского района. Ударной волной повреждено помещение КПП на въезде в терминал. Обращений по поводу травмированных и погибших не поступало.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль