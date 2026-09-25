Украина обсуждает возможность переноса пунктов пропуска на территорию соседних стран из-за обстрелов, - Мининфраструктуры

Украинские чиновники ведут переговоры с соседними странами о возможности переноса пунктов пропуска из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.

По данным Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель главы Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Сергей Деркач, пишет 24 сентября агентство "Интерфакс-Украина".

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Украина обсуждает перенос КПП с соседними странами

По словам Деркача, Украина сотрудничает с другими государствами, чтобы создать альтернативу нынешним пунктам пропуска.

"Мы сейчас работаем с другими странами, с нашими соседями, для того, чтобы иметь возможность — речь идет об альтернативе — перенести пункты пропуска на территорию другой страны", — сказал чиновник.

Он отметил, что совместные пункты пропуска на территории соседних государств могут обеспечить бесперебойную работу логистики. Также это позволит ускорить движение товаров благодаря более быстрому прохождению пограничных и таможенных процедур.

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Опыт Польши и ситуация на границе

В качестве примера Деркач привел Польшу, где уже работает несколько совместных с Украиной пунктов пропуска. Также он упомянул Молдову.

По его словам, Киев в настоящее время изучает возможности сотрудничества с каждой соседней страной.

15 сентября пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что пункты пропуска через границу Украины будут приостанавливать работу во время воздушной тревоги. При этом людей будут просить покидать зоны ожидания и максимально рассредоточиваться.

17 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что российский ударный дрон упал вблизи границы с Украиной в Волынской области, недалеко от пункта пропуска Ягодин — Дорогуск.

23 сентября представители Польши временно эвакуировали два пункта пропуска с Украиной из-за приближения российского дрона к границе. Польша при этом подняла в воздух истребители.

24 сентября Туск сообщил о новом российском ударе по территории Украины недалеко от польской границы. В связи с этим были временно эвакуированы два пограничных пункта пропуска — в Зосине и Дорогуске.

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