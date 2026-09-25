Україна обговорює можливість перенесення пунктів пропуску на території сусідніх країн через обстріли, - Мінінфраструктури

Українські посадовці ведуть переговори із сусідніми країнами про можливість перенесення пунктів пропуску через обстріли російських окупантів.

За даними Цензор.НЕТ, про це повідомив перший заступник голови Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України Сергій Деркач, пише 24 вересня агентство Інтерфакс-Україна.

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Україна обговорює перенесення КПП із сусідніми країнами

За словами Деркача, Україна працює з іншими державами, щоб створити альтернативу нинішнім пунктам пропуску.

"Ми працюємо зараз з іншими країнами, з нашими сусідами, для того, щоб мати можливість, це ми говоримо про альтернативу, перенести пункти пропуску на іншу територію іншої країни", — сказав посадовець.

Він зазначив, що спільні пункти пропуску на території сусідніх держав можуть забезпечити безперебійну роботу логістики. Також це дозволить пришвидшити рух товарів завдяки швидшому проходженню прикордонних і митних процедур.

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Досвід Польщі та ситуація на кордоні

Як приклад Деркач навів Польщу, де вже працює кілька спільних з Україною пунктів пропуску. Також він згадав Молдову.

За його словами, Київ наразі опрацьовує можливості співпраці з кожною сусідньою країною.

15 вересня речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що пункти пропуску через кордон України призупинятимуть роботу під час повітряної тривоги. Людей при цьому проситимуть залишати зони очікування та максимально розосереджуватися.

17 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що російський ударний дрон впав поблизу кордону з Україною у Волинській області, неподалік пункту пропуску Ягодин — Дорогуськ.

23 вересня представники Польщі тимчасово евакуювали два пункти пропуску з Україною через наближення російського дрона до кордону. Польща водночас піднімала у повітря винищувачі.

24 вересня Туск повідомив про новий російський удар по території України неподалік польського кордону. Через це тимчасово евакуювали два прикордонні пункти пропуску — у Зосині та Дорогуську.

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