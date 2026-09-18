Пункти пропуску не працюватимуть під час тривог через загрозу російських ударів, - ДПСУ

Під час повітряної тривоги пропускні операції в пунктах пропуску призупинятимуть у районах, де існує загроза російських ударів.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Подробиці

Як зазначається, під час атак на західні області України російські війська завдають ударів також по прикордонних районах у безпосередній близькості до державного кордону та пунктів пропуску.

"Почавши бити безпосередньо по пункта[ пропуску на Одещині, бачимо, що ворог під час атаки на західні області також, фактично, б'є і по прикордонню в безпосередній близькості до лінії кордону, до пунктів пропуску", – розповів Демченко.

Він нагадав ситуацію біля пункту пропуску "Ягодин", де було атаковано АЗС на шляху до пункту пропуску та залізничну інфраструктуру за кілька кілометрів від нього.

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"Це й за кілька кілометрів по залізничній інфраструктурі. Вчора також відбувся удар по напрямку кордону, але, знову ж таки, за кілька кілометрів відбулося влучання "шахеда", – додав речник.

Призупинення роботи пунктів пропуску

За словами Демченка, що у разі повітряної тривоги пропускні операції в пунктах пропуску призупиняють у районах, де існує загроза російських ударів.

"Алгоритм дій під час тривог і під час такої загрози – це призупинення пропускних операцій в пунктах пропуску, в районах, де може відбуватися повітряна тривога через дії Росії".

Він зауважив, що такі заходи мають також запобігти скупченню людей у пунктах пропуску та можливим втратам у разі безпосереднього удару по об'єкту.

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