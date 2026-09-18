Пункты пропуска не будут работать во время тревог из-за угрозы российских ударов, - ГПСУ
Во время воздушной тревоги пропускные операции в пунктах пропуска будут приостанавливаться в районах, где существует угроза российских ударов.
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Как отмечается, во время атак на западные области Украины российские войска наносят удары также по приграничным районам в непосредственной близости от государственной границы и пунктов пропуска.
"Начав наносить удары непосредственно по пунктам пропуска в Одесской области, мы видим, что во время атак на западные области враг также, фактически, наносит удары и по приграничным районам в непосредственной близости от линии границы, от пунктов пропуска", — рассказал Демченко.
Он напомнил о ситуации возле пункта пропуска "Ягодин", где были атакованы АЗС на пути к пункту пропуска и железнодорожная инфраструктура в нескольких километрах от него.
"Это и в нескольких километрах по железнодорожной инфраструктуре. Вчера также был нанесен удар в направлении границы, но, опять же, в нескольких километрах произошло попадание "шахеда", – добавил пресс-секретарь.
Приостановка работы пунктов пропуска
По словам Демченко, в случае воздушной тревоги пропускные операции в пунктах пропуска приостанавливаются в районах, где существует угроза российских ударов.
"Алгоритм действий во время тревог и при такой угрозе — это приостановка пропускных операций в пунктах пропуска, в районах, где может быть объявлена воздушная тревога из-за действий России".
Он отметил, что такие меры также призваны предотвратить скопление людей в пунктах пропуска и возможные потери в случае непосредственного удара по объекту.
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