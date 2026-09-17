РФ в третий раз за неделю нанесла удар вблизи границы с Польшей: Москва продолжает эскалацию, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередную атаку России вблизи пункта пропуска в Ягодине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

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РФ продолжает эскалацию

"В третий раз всего за одну неделю Россия атаковала район вблизи украинского пункта пропуска с Польшей в Ягодине.

Москва продолжает эскалацию. Мы должны обеспечить, чтобы цена для России росла с каждым днем. Каждый новый акт российского террора должен лишать Россию все большего количества средств для продолжения агрессии, одновременно предоставляя Украине больше возможностей для защиты", - отметил министр.

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Ответ на действия РФ

Сибига подчеркнул, что практическими ответами, которые Москва должна увидеть, должны стать усиление противовоздушной обороны Украины, более жесткие санкции и усиление давления на российскую военную машину.

"Россия должна понять: эскалация не заставляет колебаться. Она влечет за собой последствия", - добавил он.

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Что предшествовало