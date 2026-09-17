РФ в третий раз за неделю нанесла удар вблизи границы с Польшей: Москва продолжает эскалацию, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередную атаку России вблизи пункта пропуска в Ягодине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.
РФ продолжает эскалацию
"В третий раз всего за одну неделю Россия атаковала район вблизи украинского пункта пропуска с Польшей в Ягодине.
Москва продолжает эскалацию. Мы должны обеспечить, чтобы цена для России росла с каждым днем. Каждый новый акт российского террора должен лишать Россию все большего количества средств для продолжения агрессии, одновременно предоставляя Украине больше возможностей для защиты", - отметил министр.
Ответ на действия РФ
Сибига подчеркнул, что практическими ответами, которые Москва должна увидеть, должны стать усиление противовоздушной обороны Украины, более жесткие санкции и усиление давления на российскую военную машину.
"Россия должна понять: эскалация не заставляет колебаться. Она влечет за собой последствия", - добавил он.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что 17 сентября Польша задействовала военную авиацию на фоне российских ударов с применением реактивных беспилотников по западным областям Украины. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки страны также были переведены в состояние готовности.
- Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что вблизи польской границы в Волынской области упал российский дрон.
- 13 сентября во время массированной атаки дронов на запад страны враг нанёс удар по АЗС на границе с Польшей возле ПП "Ягодин".
- Кроме того, в двух километрах от границы с Польшей враг нанёс удар по локомотиву пассажирского поезда.
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