РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17457 посетителей онлайн
Новости Падение дронов в Польше
301 7

РФ в третий раз за неделю нанесла удар вблизи границы с Польшей: Москва продолжает эскалацию, - Сибига

Сибига об ударах РФ у границы с Польшей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал очередную атаку России вблизи пункта пропуска в Ягодине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

РФ продолжает эскалацию

"В третий раз всего за одну неделю Россия атаковала район вблизи украинского пункта пропуска с Польшей в Ягодине.

Москва продолжает эскалацию. Мы должны обеспечить, чтобы цена для России росла с каждым днем. Каждый новый акт российского террора должен лишать Россию все большего количества средств для продолжения агрессии, одновременно предоставляя Украине больше возможностей для защиты", - отметил министр.

Читайте: Польша оборудует более 100 км границы с Украиной электронной системой защиты

Ответ на действия РФ

Сибига подчеркнул, что практическими ответами, которые Москва должна увидеть, должны стать усиление противовоздушной обороны Украины, более жесткие санкции и усиление давления на российскую военную машину.

"Россия должна понять: эскалация не заставляет колебаться. Она влечет за собой последствия", - добавил он.

Читайте также: Польша готовит ответ на провокации России, – Сикорский

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что 17 сентября Польша задействовала военную авиацию на фоне российских ударов с применением реактивных беспилотников по западным областям Украины. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки страны также были переведены в состояние готовности.
  • Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что вблизи польской границы в Волынской области упал российский дрон.
  • 13 сентября во время массированной атаки дронов на запад страны враг нанёс удар по АЗС на границе с Польшей возле ПП "Ягодин".
  • Кроме того, в двух километрах от границы с Польшей враг нанёс удар по локомотиву пассажирского поезда.

Автор: 

граница (5602) обстрел (35462) Польша (9832) Сибига Андрей (1142)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 