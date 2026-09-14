Польша готовит ответ на провокации России, – Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страна готовится к возможным новым провокациям со стороны России. По его словам, польское правительство намерено усилить меры по защите населения и внести изменения в законодательство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в комментарии Onet.

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Польша готовит ответ на провокации России

После российских атак беспилотников недалеко от польской границы премьер-министр Дональд Туск созвал совещание с участием министров, командующих вооруженными силами и представителей спецслужб.

Сикорский назвал встречу "обширной и серьезной". Он отметил, что Польша видит эскалацию ситуации со стороны России.

По словам министра, польское государство должно дать на это ответ, который укрепит безопасность страны.

"Это была очень основательная, серьезная встреча, ведь мы видим, что Россия эскалирует ситуацию, и польское государство даст на это серьезный ответ, который укрепит нашу безопасность".

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Сикорский ожидает новых атак у границы

В то же время Сикорский сообщил, что раскрывать детали будущих мер пока рано. По его словам, речь идет, в частности, о защите населения и изменениях в законодательстве.

Министр также заявил, что Польша находится в "серой зоне" кризисной ситуации. Он отметил, что в ближайшее время должны появиться планы различных действий.

Польского министра спросили, могут ли повториться атаки, подобные недавним инцидентам у польской границы.

"Боюсь, что да, потому что Россия воображает, что таким образом нас запугает. И, конечно, когда ее слышат, это укрепляет ее в этом убеждении. Но они ошибаются", — заявил польский министр.

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