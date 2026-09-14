Сикорский отреагировал на заявление пресс-секретаря Навроцкого о кандидатуре посла Польши в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вступил в публичную полемику с пресс-секретарем президента Рафалом Лешкевичем по поводу кандидатуры Петра Лукасевича на должность польского посла в Украине. Лешкевич высказал предположение, что президент Кароль Навроцкий может не согласиться с его назначением.

Об этом сообщает Onet, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, Лукасевич с сентября 2024 года возглавляет посольство Польши в Украине в качестве временного поверенного в делах.

Лешкевич заявил в эфире радио, что Навроцкий готов обсуждать вопрос назначения посла с главой МИД, однако кандидатура Лукасевича может не получить одобрения президента.

"Призываю внимательно ознакомиться с биографией господина Лукасевича и тем, чем он занимался в прошлом. Кроме того, призываю прислушаться к выступлению господина Лукасевича во время празднования годовщины Волынской трагедии", — заявил пресс-секретарь Навроцкого.

Сикорский резко отреагировал на эти слова, заявив, что президент не может по своему усмотрению отклонять кандидатов, прошедших соответствующую процедуру в Сейме.

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"Нет, господин Лешкевич. Так же, как президент не имеет права отказывать в приведении к присяге судей, избранных Сеймом, так же он не имеет права придирчиво относиться к кандидатам, одобренным Сеймовой комиссией по вопросам иностранных дел", — заявил глава МИД. "Вы не являетесь ни кадровым отделом Министерства иностранных дел, ни двором "Короля-Солнца"", — добавил Сикорский, сравнив подход президентского окружения со двором французского короля Людовика XIV.

Причиной критики Лукасевича со стороны окружения Навроцкого, в частности, стало его выступление во время июльского поминовения жертв Волынской трагедии в Олице. Тогда дипломат упомянул, что жертвами насилия со стороны Польши были также украинцы.

Сикорский после критики в адрес дипломата публично встал на его защиту.

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