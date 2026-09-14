Сікорський посперечався з речником Навроцького через кандидатуру посла Польщі в Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вступив у публічну суперечку з речником президента Рафалом Лешкевичем через кандидатуру Пьотра Лукасевича на посаду польського посла в Україні. Лешкевич припустив, що президент Кароль Навроцький може не погодитися з його призначенням.
Про це повідомляє Onet, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Лукасевич із вересня 2024 року очолює посольство Польщі в Україні як тимчасовий повірений у справах.
Лешкевич заявив у радіоефірі, що Навроцький готовий обговорювати питання призначення посла з главою МЗС, однак кандидатура Лукасевича може не отримати схвалення президента.
"Закликаю уважно ознайомитися з біографією пана Лукасевича та тим, чим він займався в минулому. Крім того, закликаю прислухатися до виступу пана Лукасевича під час відзначення річниці Волинської трагедії", – заявив речник Навроцького.
Сікорський різко відреагував на ці слова, заявивши, що президент не може на власний розсуд відхиляти кандидатів, які пройшли відповідну процедуру в Сеймі.
"Ні, пане Лешкевич. Так само, як президент не має права відмовляти у приведенні до присяги суддів, обраних Сеймом, так само він не має права вибагливо ставитися до кандидатів, схвалених Сеймовою комісією з питань закордонних справ", – заявив глава МЗС.
"Ви не є ані кадровим відділом Міністерства закордонних справ, ані двором "Короля-Сонця"", – додав Сікорський, порівнявши підхід президентського оточення з двором французького короля Людовика XIV.
Причиною критики Лукасевича з боку оточення Навроцького, зокрема, стала його промова під час липневого вшанування жертв Волинської трагедії в Олиці. Тоді дипломат згадав, що жертвами насильства з польського боку були також українці.
Сікорський після критики на адресу дипломата публічно став на його захист.
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