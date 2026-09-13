Туск созывает специальное совещание в связи с ударами России вблизи польской границы

Премьер-министр Дональд Туск сегодня в 17:00 созовет специальное совещание в Правительственном центре безопасности Польши.

Об этом сообщает Onet, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, совещание касается ночных российских атак вблизи польской границы.

В совещании примут участие министры и лица, ответственные за работу спецслужб. О запланированном совещании позже подтвердил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что во время массированной дроновой атаки на запад страны враг нанес удар по АЗС на границе с Польшей возле ПП "Ягодин".

Кроме того, сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда.

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