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Новости Обстрелы Волыни
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Туск созывает специальное совещание в связи с ударами России вблизи польской границы

Туск созывает специальное совещание из-за ударов России

Премьер-министр Дональд Туск сегодня в 17:00 созовет специальное совещание в Правительственном центре безопасности Польши.

Об этом сообщает Onet, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, совещание касается ночных российских атак вблизи польской границы.

В совещании примут участие министры и лица, ответственные за работу спецслужб. О запланированном совещании позже подтвердил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.

Читайте также: МИД Польши об атаках на украинско-польской границе: Россия - враг свободного мира

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что во время массированной дроновой атаки на запад страны враг нанес удар по АЗС на границе с Польшей возле ПП "Ягодин".
  • Кроме того, сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда.

Читайте: Ночная атака РФ демонстрирует, что война продолжается в непосредственной близости от польской границы, - Минобороны Польши

Автор: 

граница (5593) обстрел (35393) Польша (9806) Туск Дональд (970)
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Топ комментарии
+9
Ну, то пусте, головне обсудить УПА, Бандеру та вимишлену вами Волинь. О, можите також там згадати як разом з гітлером напали на чехів, службу до 500 000 поляків у Вермахті осадникіа на той же Волині тощо.
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13.09.2026 16:03 Ответить
+8
Пшеки зараз нарішають... В них варіантів багато:
- обісратися
- спаплюжити могилу УПА
- побити дитину-біженця
- заблокувати кордон з Україною
- висипати українське зерно на землю
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13.09.2026 16:08 Ответить
+6
Поляці, ви частіше лякайте свій народ бандерівцями та лупцюйте по обличчях українських біженців, тоді кацапи злякаються і повернуть назад. Може ...
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13.09.2026 16:04 Ответить

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