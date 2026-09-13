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Туск созывает специальное совещание в связи с ударами России вблизи польской границы
Премьер-министр Дональд Туск сегодня в 17:00 созовет специальное совещание в Правительственном центре безопасности Польши.
Об этом сообщает Onet, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, совещание касается ночных российских атак вблизи польской границы.
В совещании примут участие министры и лица, ответственные за работу спецслужб. О запланированном совещании позже подтвердил пресс-секретарь правительства Адам Шлапка.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что во время массированной дроновой атаки на запад страны враг нанес удар по АЗС на границе с Польшей возле ПП "Ягодин".
- Кроме того, сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, враг нанес удар по локомотиву пассажирского поезда.
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