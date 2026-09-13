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Новини Обстріли Волині
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Туск скликає спецнараду через удари Росії поблизу польського кордону

Туск скликає спецнараду через удари Росії

Прем’єр-міністр Дональд Туск сьогодні о 17:00 має скликає спеціальну нараду в Урядовому центрі безпеки Польщі.

Про це повідомляє Onet, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, нарада стосується нічних російських атак поблизу польського кордону.

У нараді візьмуть участь міністри та особи, відповідальні за роботу спецслужб. Про заплановану нараду пізніше підтвердив речник уряду Адам Шлапка.

Також читайте: МЗС Польщі про атаки на українсько-польському кордоні: Росія - ворог вільного світу

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".
  • Крім того, сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.

Читайте: Нічна атака РФ демонструє, що війна триває дуже близько до польського кордону, - Міноборони Польщі

Автор: 

кордон (4109) обстріл (36702) Польща (7793) Туск Дональд (711)
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Топ коментарі
+9
Ну, то пусте, головне обсудить УПА, Бандеру та вимишлену вами Волинь. О, можите також там згадати як разом з гітлером напали на чехів, службу до 500 000 поляків у Вермахті осадникіа на той же Волині тощо.
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13.09.2026 16:03 Відповісти
+8
Пшеки зараз нарішають... В них варіантів багато:
- обісратися
- спаплюжити могилу УПА
- побити дитину-біженця
- заблокувати кордон з Україною
- висипати українське зерно на землю
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13.09.2026 16:08 Відповісти
+6
Поляці, ви частіше лякайте свій народ бандерівцями та лупцюйте по обличчях українських біженців, тоді кацапи злякаються і повернуть назад. Може ...
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13.09.2026 16:04 Відповісти

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