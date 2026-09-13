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Туск скликає спецнараду через удари Росії поблизу польського кордону
Прем’єр-міністр Дональд Туск сьогодні о 17:00 має скликає спеціальну нараду в Урядовому центрі безпеки Польщі.
Про це повідомляє Onet, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, нарада стосується нічних російських атак поблизу польського кордону.
У нараді візьмуть участь міністри та особи, відповідальні за роботу спецслужб. Про заплановану нараду пізніше підтвердив речник уряду Адам Шлапка.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що під час масованої дронової атаки на Захід країни ворог завдав удару по АЗС на кордоні з Польщею біля ПП "Ягодин".
- Крім того, сьогодні на Волині, за два кілометри від кордону з Польщею, ворог завдав удару по локомотиву пасажирського поїзда.
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