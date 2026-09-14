Польща готує відповідь на провокації Росії, – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна готується до можливих нових провокацій з боку Росії. За його словами, польська держава має намір посилити заходи для захисту населення та внести зміни до законодавства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі Onet.

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Польща готує відповідь на провокації Росії

Після російських атак безпілотників неподалік польського кордону прем’єр-міністр Дональд Туск скликав нараду за участю міністрів, командувачів збройних сил та представників спецслужб.

Сікорський назвав зустріч "ґрунтовною та серйозною". Він зазначив, що Польща бачить ескалацію ситуації з боку Росії.

За словами міністра, польська держава має дати на це відповідь, яка посилить безпеку країни.

"Це була дуже ґрунтовна, серйозна зустріч, адже ми бачимо, що Росія ескалує ситуацію, і польська держава дасть на це серйозну відповідь, яка зміцнить нашу безпеку".

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Сікорський очікує на нові атаки біля кордону

Водночас Сікорський повідомив, що деталі майбутніх заходів поки що розкривати зарано. За його словами, йдеться, зокрема, про захист населення та зміни в законодавстві.

Міністр також заявив, що Польща перебуває у "сірій зоні" кризової ситуації. Він зазначив, що найближчим часом мають з’явитися плани різних дій.

Польського міністра запитали, чи можуть повторитися атаки, подібні до нещодавніх інцидентів біля польського кордону.

"Боюся, що так, бо Росія уявляє собі, що таким чином нас залякає. І, звісно, коли її чують, це підкріплює її в цьому переконанні. Але вони помиляються", — заявив польський міністр.

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