Польша оборудует более 100 км границы с Украиной электронной системой защиты

Участок границы между Польшей и Украиной протяженностью более 100 километров планируется оснастить электронной системой защиты, которая будет дополнять физические барьеры.

Об этом сообщает Polskie Radio, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, электронная система защиты будет дополнять физические барьеры и состоять, в частности, из системы мониторинга и детекторов движения.

"Речь идет о 69 километрах в зоне ответственности Надбужанского отдела. Следующий проект - еще 43 километра сухопутной границы с Украиной, также на территории ответственности Бещадского отдела Пограничной службы. Это наши ближайшие планы", - рассказала заместитель главного коменданта Пограничной службы Польши Виолета Гожковская.

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Усиление на границах с Россией и Беларусью

Кроме того, в планах - расширение уже существующих систем на границах с Россией и Беларусью.

"Речь идет о таких элементах, как наблюдательные башни. Эти башни будут оснащены оптико-электронными системами, а на границе с Беларусью установят системы для обнаружения беспилотников", - отметила она.

Сообщается, что средства на инвестиции на обеих границах выделил Европейский Союз.

Гожковская также заявила, что из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон, касающийся использования средств из программы SAFE, служба не смогла осуществить закупки на сумму 3 миллиарда злотых. В планах были, в частности, закупка бронированных автомобилей и пулеметов.

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Что предшествовало

Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что из-за российской угрозыПольша усиливает охрану пунктов пропуска на границе с Украиной.