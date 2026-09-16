Польша оборудует более 100 км границы с Украиной электронной системой защиты
Участок границы между Польшей и Украиной протяженностью более 100 километров планируется оснастить электронной системой защиты, которая будет дополнять физические барьеры.
Об этом сообщает Polskie Radio, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Как отмечается, электронная система защиты будет дополнять физические барьеры и состоять, в частности, из системы мониторинга и детекторов движения.
"Речь идет о 69 километрах в зоне ответственности Надбужанского отдела. Следующий проект - еще 43 километра сухопутной границы с Украиной, также на территории ответственности Бещадского отдела Пограничной службы. Это наши ближайшие планы", - рассказала заместитель главного коменданта Пограничной службы Польши Виолета Гожковская.
Усиление на границах с Россией и Беларусью
Кроме того, в планах - расширение уже существующих систем на границах с Россией и Беларусью.
"Речь идет о таких элементах, как наблюдательные башни. Эти башни будут оснащены оптико-электронными системами, а на границе с Беларусью установят системы для обнаружения беспилотников", - отметила она.
Сообщается, что средства на инвестиции на обеих границах выделил Европейский Союз.
Гожковская также заявила, что из-за вето президента Кароля Навроцкого на закон, касающийся использования средств из программы SAFE, служба не смогла осуществить закупки на сумму 3 миллиарда злотых. В планах были, в частности, закупка бронированных автомобилей и пулеметов.
Что предшествовало
Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что из-за российской угрозыПольша усиливает охрану пунктов пропуска на границе с Украиной.
- Ранее сообщалось, что утром 13 сентября РФ атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни в 2 км от границы с Польшей.
- В "Укрзалізниці" впоследствии раскрыли подробности атаки РФ на локомотив в Ягодине вблизи границы с Польшей утром 13 сентября.
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і навіть не на танках та бмп!
але, мабуть у рольників свої міндічі.
то й ладно......