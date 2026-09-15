Польша усиливает охрану пунктов пропуска на границе с Украиной из-за российской угрозы, - Косиняк-Камыш. ФОТО
Польское правительство приняло решение усилить меры безопасности на пограничных пунктах пропуска с Украиной из-за угрозы со стороны России.
Об этом в соцсети Х сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Цензор.НЕТ.
Усиление безопасности на границе с Украиной
К охране и возведению укреплений будет привлечен 18-й понтонно-мостовой полк.
"Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. В соответствии с решением нашего правительства укрепляется, в частности, инфраструктура, используемая Пограничной службой. Военнослужащие 18-го саперного полка уже выполняют задачи, благодаря которым будут укреплены посты и инфраструктура вблизи границы Польши с Украиной", - рассказал Косиняк-Камыш.
В Оперативном командовании ВС Польши заявили, что наблюдательные посты будут возведены вблизи границы с Украиной в Дорогуске, Медице и Корчове.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что утром 13 сентября РФ атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни в 2 км от границы с Польшей.
- В"Укрзализныце" впоследствии раскрыли подробности атаки РФ на локомотив в Ягодине вблизи границы с Польшей утром 13 сентября.
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