Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною через російську загрозу, - Косіняк-Камиш. ФОТО
Польський уряд ухвалив рішення посилити безпеку пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії.
Про це в соцмережі Х повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, інформує Цензор.НЕТ.
Посилення безпеки на кордоні з Україною
До охорони та зведення укріплень залучать 18-й понтонно-мостовий полк.
"Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується Прикордонною службою. Військовослужбовці 18-го саперного полку вже виконують завдання, завдяки яким будуть укріплені пости та інфраструктура поблизу кордону Польщі з Україною", - розповів Косіняк-Камиш.
В Оперативному командуванні ЗС Польщі заявили, що спостережні пости зведуть поблизу кордону з Україною в Дорогуську, Медиці та Корчовій.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що вранці 13 вересня РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею.
- В "Укрзалізниці" згодом розкрили деталі атаки РФ на локомотив в Ягодині поблизу кордону з Польщею вранці 13 вересня.
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