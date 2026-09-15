Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною через російську загрозу, - Косіняк-Камиш. ФОТО

Польський уряд ухвалив рішення посилити безпеку пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, інформує Цензор.НЕТ.

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Посилення безпеки на кордоні з Україною

До охорони та зведення укріплень залучать 18-й понтонно-мостовий полк.

"Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Згідно з рішенням нашого уряду посилюється, зокрема, інфраструктура, що використовується Прикордонною службою. Військовослужбовці 18-го саперного полку вже виконують завдання, завдяки яким будуть укріплені пости та інфраструктура поблизу кордону Польщі з Україною", - розповів Косіняк-Камиш.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі заявили, що спостережні пости зведуть поблизу кордону з Україною в Дорогуську, Медиці та Корчовій.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що вранці 13 вересня РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею.

В "Укрзалізниці" згодом розкрили деталі атаки РФ на локомотив в Ягодині поблизу кордону з Польщею вранці 13 вересня.

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