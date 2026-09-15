Польща та Румунія підіймали винищувачі через російські дрони над заходом України

Вночі 15 вересня Польща та Румунія підіймали авіацію через реактивні дрони РФ на заході України. Порушень повітряного простору обох країн не зафіксували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування ЗС Польщі та Міністерство оборони Румунії.

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Близько 4 години ранку в Оперативному командуванні Польщі заявили, що у небо піднялися винищувачі, а наземні системи сил ППО приведено у підвищену готовність "через активність реактивних БпЛА Російської Федерації, що завдають ударів по території України".

О 6:30 опублікували оновлення, що потенційна загроза минула, у зв’язку з чим сили й засоби повертаються до стандартного операційного режиму.

"Порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано", – додали у заяві.

Румунія підняла два F-16

Вночі радіолокаційні системи румунської армії зафіксували присутність кількох повітряних цілей з українського боку неподалік кордону з Румунією. Зокрема, о 03:10 ціль фіксувалася за 35 км північніше Кілії.

Для спостереження за ситуацією підняли два румунських F-16 та оголосили тривогу у прикордонному повіті Тульча.

Наступні два безпілотники фіксувалися о 04:20 за 30 км на північ від села Періправа, що на румунському боці Дунаю навпроти Вилкового; у районі повторно оголосили повітряну тривогу.

У підсумку порушень повітряного простору Румунії не зафіксували, тривогу скасували о 05:18.

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