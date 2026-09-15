Польша и Румыния поднимали истребители из-за российских дронов над западом Украины

Ночью 15 сентября Польша и Румыния подняли авиацию в связи с появлением реактивных дронов РФ на западе Украины. Нарушений воздушного пространства обеих стран зафиксировано не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование ВС Польши и Министерство обороны Румынии.

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Около 4 часов утра в Оперативном командовании Польши заявили, что в небо поднялись истребители, а наземные системы сил ПВО приведены в повышенную готовность "из-за активности реактивных БПЛА Российской Федерации, наносящих удары по территории Украины".

В 6:30 было опубликовано обновление о том, что потенциальная угроза миновала, в связи с чем силы и средства возвращаются к стандартному оперативному режиму.

"Нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано", - добавили в заявлении.

Румыния подняла в воздух два F-16

Ночью радиолокационные системы румынской армии зафиксировали присутствие нескольких воздушных целей с украинской стороны недалеко от границы с Румынией. В частности, в 03:10 цель фиксировалась в 35 км к северу от Килии.

Для наблюдения за ситуацией подняли два румынских F-16 и объявили тревогу в приграничном уезде Тульча.

Следующие два беспилотника были зафиксированы в 04:20 в 30 км к северу от села Периправа, расположенного на румынской стороне Дуная напротив Вилково; в этом районе повторно объявили воздушную тревогу.

В итоге нарушений воздушного пространства Румынии не зафиксировано, тревогу отменили в 05:18.

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