Польща обладнає понад 100 км кордону з Україною електронною системою захисту

Ділянку кордону між Польщею та Україною у понад 100 кілометрів планують обладнати електронною системою захисту, яка доповнюватиме фізичні бар’єри.

Про це повідомляє Polskie Radio, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як зазначається, електронна система захисту доповнюватиме фізичні бар’єри та складатиметься, зокрема, із системи моніторингу й детекторів руху.

"Йдеться про 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу. Наступний проєкт - це ще 43 кілометри сухопутного кордону з Україною, також на території відповідальності Бещадського відділу Прикордонної служби. Це наші найближчі плани", - розповіла заступниця головного коменданта Прикордонної служби Польщі Віолета Гожковська.

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Посилення на на кордонах із Росією та Білоруссю

Крім того, у планах розширення вже наявних систем на кордонах із Росією та Білоруссю.

"Йдеться про такі елементи, як спостережні вежі. Ці вежі будуть оснащені оптико-електронними системами, а на кордоні з Білоруссю встановлять системи для виявлення безпілотників", — зазначила вона.

Повідомляється, що кошти на інвестиції на обох кордонах виділив Європейський Союз.

Гожковська також заявила, що через вето президента Кароля Навроцького на закон, який стосується використання коштів із програми SAFE, служба не змогла здійснити закупівлі на суму 3 мільярди злотих. У планах були, зокрема, закупівля броньованих автомобілів та кулеметів.

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Що передувало

Напередодні міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що через російську загрозу Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною.