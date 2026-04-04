Невідомий безпілотник знайшли в Польщі
У п'ятницю, 3 квітня, в Опольському воєводстві Польщі турист виявив невідомий безпілотник у лісі. Поліція оточила територію та встановлює походження дрона.
Про це повідомило польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.
Походження дрона встановлюється
"Усі заходи проводяться відповідно до чинних процедур. Наразі тривають зусилля для встановлення походження та власника знайденого дрона",- повідомила поліція Опольського воєводства.
У поліції також зазначили, що за попередніми висновками, "це не дрон, який використовується для очевидних військових цілей, хоча це також не іграшка".
"Відповідно до процедур, ми зараз проводимо заходи для встановлення власника пристрою", - повідомила речниця поліції воєводства Агнешка Жилка.
До операції також залучено державну пожежну службу Польщі та антитерористичний підрозділ поліції.
Дрони в Польщі
Нагадаємо, що 16 березня повідомлялося, що у Люблінському воєводстві Польщі правоохоронці виявили уламки невідомого літаючого об’єкта.
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