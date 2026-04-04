Невідомий безпілотник знайшли в Польщі

У п'ятницю, 3 квітня, в Опольському воєводстві Польщі турист виявив невідомий безпілотник у лісі. Поліція оточила територію та встановлює походження дрона.

Про це повідомило польське видання RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

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Походження дрона встановлюється

"Усі заходи проводяться відповідно до чинних процедур. Наразі тривають зусилля для встановлення походження та власника знайденого дрона",- повідомила поліція Опольського воєводства.

У поліції також зазначили, що за попередніми висновками, "це не дрон, який використовується для очевидних військових цілей, хоча це також не іграшка".

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"Відповідно до процедур, ми зараз проводимо заходи для встановлення власника пристрою", - повідомила речниця поліції воєводства Агнешка Жилка.

До операції також залучено державну пожежну службу Польщі та антитерористичний підрозділ поліції.

Дрони в Польщі

Нагадаємо, що 16 березня повідомлялося, що у Люблінському воєводстві Польщі правоохоронці виявили уламки невідомого літаючого об’єкта.

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